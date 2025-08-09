Türkiye'nin LLDC Konusundaki Rolü: BM Yüksek Temsilcisi Fatima'nın Değerlendirmesi

BM Yüksek Temsilcisi Fatima, Türkiye’nin LLDC Konusundaki Katkılarını Açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, Türkiye'nin LLDC'ler konusundaki rolünü önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Fatima, "Türkiye'nin altyapı yatırımları, ulaşım anlaşmaları ve bölgesel entegrasyon çabalarına verdiği destek, BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin (LLDC) yüksek ticaret maliyetlerini azaltmasına, pazarlara erişimini iyileştirmesine ve ekonomilerini çeşitlendirmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir," dedi.

Fatima, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde gerçekleştirilen BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. Toplantısı vesilesiyle AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin uzun süredir küresel kalkınmada, özellikle Az Gelişmiş Ülkeler (LDC) ve LLDC ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Altyapı Yatırımları

Fatima, "Türkiye'nin Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapması, bu ülkelerde inovasyonun, teknoloji transferinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesine olan bağlılıklarını göstermektedir," ifadelerine yer verdi. Ayrıca, bu Banka'nın, LDC ülkelerinin teknolojik uçurumu kapatmasına destek sağlayan kritik bir platform işlevi gördüğünü belirtti.

Türkiye’nin LLDC’lere katkıları hakkında konuşan Fatima, Ankara'nın Güney-Güney işbirliği ve LLDC'lerin sürdürülebilir kalkınmasına olan bağlılığının altını çizdi. Türkiye’nin gelişmiş ulaştırma lojistik ve ticaret altyapısına sahip bir bölgesel ekonominin gücü olarak LLDC'ler için; bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması konusundaki stratejik konumunu önemle ifade etti.

Somut Ortaklıklar ve Girişimler

Fatima, Türkiye’nin Etiyopya’daki demir yolu gibi önemli ulaştırma altyapısı yatırımlarında öncü rol oynadığını belirterek, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Orta Asya ve Afrika'daki LLDC'lerle işbirliğinin, bu ülkelerde uzun vadeli dayanıklılığı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyebileceğini ifade etti.

BM'nin, LLDC3 süreci Avaza Eylem Programı aracılığıyla bu ülkelerin karşılaştığı sorunlara yapısal çözümler sunduğunu kaydeden Fatima, bu çözümlerin sürdürülebilir ulaşım sistemleri, ticaret kolaylaştırma ve dijital bağlantının güçlendirilmesi gibi konuları içerdiğini belirtti.

Toplantının çeşitli işbirlikleri ve girişimlere yol açması bekleniyor. Fatima, bu girişimleri altyapı, yeşil enerji, ulaşım koridorları ve dijitalleşme alanlarındaki işbirlikleri olarak sıraladı ve Türkiye ile Türkmenistan gibi transit ülkelerin bilgi ve kaynak paylaşımlarının önemine değindi.

Fatima, Türkmenistan'ın Hazar Çevre Girişimi ve Küresel Hidrojen Enerjisi Geçişi gibi bölgesel girişimlere liderlik ettiğini hatırlatarak, LLDC'ler ve transit ülkelerin ortak zorlukların üstesinden gelebilmesi için güç birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki BM Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. Toplantısı kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.