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Türkiye'nin Orman Varlığı 3,2 Milyon Hektar Büyüyerek 23,4 Milyona Ulaştı

Türkiye'nin orman varlığı 1973'ten bu yana 3,2 milyon hektar büyüdü, orman serveti 1,8 milyar metreküpe yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 11:12
Türkiye'nin Orman Varlığı 3,2 Milyon Hektar Büyüyerek 23,4 Milyona Ulaştı

Türkiye'nin Orman Varlığı Büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu Başkanı ve orman yüksek mühendisi İsmail Belen, Türkiye'nin orman varlığının son 50 yılda büyük bir artış gösterdiğini ifade etti. 1973 yılında 20,2 milyon hektar olan orman varlığı, 2024 itibarıyla 23,4 milyon hektara ulaşacak.

Orman Servetindeki İyileşme

Belen, orman servetinin %92 artışla 935 milyon metreküpten 1,8 milyar metreküpe çıktığını belirtti. Bu durum, Türkiye'nin ormanlarını daha sağlıklı ve verimli hale getirdiğini göstermektedir.

Dünya Ormanlarının Durumu

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan "Dünyanın Ormanlarının Durumu 2024" raporuna göre, dünya genelinde toplam orman alanı yaklaşık 4 milyar hektardır. Ancak, ormanlar yangın, zararlılar ve aşırı tüketim baskısı altında kalmaktadır.

Yangınların Artış Göstermesi

Belen, 2023 yılında yangınların sonucunda 6 bin 687 megaton karbondioksit salındığını ve bu rakamın Avrupa Birliği'nin yıllık fosil yakıt emisyonlarının iki katı olduğunu vurguladı. Yangınların sıklığı ve şiddetinin arttığını, bunun iklim değişikliği ve yanlış arazi yönetimi gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin Orman Politikaları

Belen, Türkiye'nin orman politikalarının örnek teşkil ettiğini belirtti. 1973 ile 2024 arasında orman varlığının %44'ten %59'a çıktığını, Türkiye'nin orman alanlarını artırma yönünde başarılı bir yol kat ettiğini söyledi. FAO verilerine göre, Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında öne çıkmaktadır.

Yangınla Mücadelenin Önemi

Belen, Türkiye'nin yangınlara müdahale süresinin ortalama 15 dakikaya düştüğünü, bu süreyi 12 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yangınla mücadelede yaklaşık 25 bin personel, 100 helikopter ve 30 uçağın görev yaptığını anlattı.

Orman Yangınlarının Coğrafi Değişimi

Son yıllarda orman yangınlarının coğrafi dağılımında bir değişim yaşandığını ve yangınların Akdeniz bölgesinin dışında Karadeniz illerine de yayıldığını belirtti. Bu durum, iklim değişikliği ve orman bakım eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Orman Yönetimi

Ahşabın çevreci bir malzeme olduğunu belirten Belen, ahşap kullanımını teşvik eden projelerin hayata geçirildiğini ve yangınla mücadelede toplumun da rol alması gerektiğini vurguladı. "Ormanlar yalnızca devletin değil, toplumun ortak değeridir," dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve orman yüksek mühendisi İsmail Belen, BM...

Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve orman yüksek mühendisi İsmail Belen, BM Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yayımlanan "Dünyanın Ormanlarının Durumu 2024" raporuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve orman yüksek mühendisi İsmail Belen, BM...

Birleşmiş Milletler (BM) Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve orman yüksek mühendisi İsmail Belen, BM Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) yayımlanan "Dünyanın Ormanlarının Durumu 2024" raporuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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