Türkiye'nin Otobüs Seferleri 2024'te 52 Bin 661 Çevre Dönüyor

2024'te Türkiye'de otobüslerle 14 milyon sefer gerçekleştirildi, 142 milyon yolcu taşındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:08
Türkiye'nin Otobüs Seferleri 2024'te 52 Bin 661 Çevre Dönüyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'de otobüsler aracılığıyla gerçekleştirilen seferlerin detaylarını paylaştı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında 2024 yılına ait kara yolu yolcu taşımacılığı verilerine değinerek, "2024'te otobüsler toplam 2 milyar 110 milyon 393 bin 75 kilometre yol katetti ve bu mesafe, dünyanın çevresini 52 bin 661 kez turlamaya eşdeğer." ifadelerini kullandı.

Sefer ve Yolcu Sayısında Rekor

Geçen yıl otobüslerle gerçekleştirilen toplam biletli ve turizm maksatlı sefer sayısının 14 milyon 698 bin 947 olduğu belirtildi. Bu seferlerde toplamda 142 milyon 646 bin 487 yolcunun taşındığı vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, şehirler arası otobüs seferlerine de dikkat çekerek, "Biletli 3 milyon 4 bin 891 şehirler arası otobüs seferinde 82 milyon 219 bin 469 kişi yolculuk yaptı, turizm amaçlı 11 milyon 694 bin 56 seferde ise 60 milyon 427 bin 18 yolcu taşındı." şeklinde konuştu.

Eşitlik ve İndirimli Seyahat İmkanları

Yolcuların demografik dağılımına değinen Uraloğlu, yolcuların %41,49'unun kadın ve %58,51'inin erkek olduğunu ifade etti. Ayrıca 2024’ün Emekliler Yılı olması dolayısıyla yapılan düzenlemelerle toplam 666 bin 99 emeklinin %20 indirimden yararlandığı bildirilirken, 1 milyon 857 bin 402 engelli vatandaş ve 653 bin 703 çocuk yolcunun otobüsleri kullandığı aktarıldı.

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