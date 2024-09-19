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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış için Veda Etkinliği Düzenlendi

Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'a veda, Pakistan ve Kosova ev sahipliğiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:09
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış için Veda Etkinliği Düzenlendi

Veda Etkinliğiyle Bağış'a Duygusal Veda

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresi sona eren Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış için özel bir veda etkinliği düzenledi. Bu anlamlı etkinlik, iki ülkenin işbirliğini pekiştiren bir buluşma niteliğindeydi.

Önemli İsimlerden Destek

Etkinliğe, eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Pakistan'ın Prag Büyükelçisi Ayesha Ali ve Kosova'nın Prag Büyükelçisi Albesjana Iberhysaj Kapitaj gibi önemli isimler katıldı. Katılımcılar arasında, Türkiye ile Çekya arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan Bağış'a teşekkür eden bir kalabalık da yer aldı.

Bağış'ın Başarıları Vurgulandı

Klaus, Bağış'ın görev süresi boyunca iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtirken, ev sahibi büyükelçiler de Bağış'a yapıcı yaklaşımı ve destekleyici tutumu için minnettar olduklarını ifade ettiler.

Dostlukların Anısı

Veda sırasında Egemen Bağış, Çekya'daki dönemi boyunca birçok değerli dostluk kurduğunu ve Prag'dan güzel anılarla ayrılacağını dile getirerek, etkinliğin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag...

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış için veda etkinliği düzenledi. Pakistan ve Kosova ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Pakistan'ın Prag Büyükelçisi Ayesha Ali ve Kosova'nın Prag Büyükelçisi Albesjana Iberhysaj Kapitaj'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag...

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış için veda etkinliği düzenledi. Pakistan ve Kosova ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Pakistan'ın Prag Büyükelçisi Ayesha Ali ve Kosova'nın Prag Büyükelçisi Albesjana Iberhysaj Kapitaj'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag...

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış için veda etkinliği düzenledi. Pakistan ve Kosova ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Pakistan'ın Prag Büyükelçisi Ayesha Ali ve Kosova'nın Prag Büyükelçisi Albesjana Iberhysaj Kapitaj'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag...

Pakistan ve Kosova'nın Prag büyükelçilikleri, görev süresini tamamlayan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış için veda etkinliği düzenledi. Pakistan ve Kosova ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe eski Çekya Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Pakistan'ın Prag Büyükelçisi Ayesha Ali ve Kosova'nın Prag Büyükelçisi Albesjana Iberhysaj Kapitaj'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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