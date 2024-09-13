Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Hedefleri Büyüyor

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta liderlik hedefini vurguladı ve Karaman'da sağlık yatırımlarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:38
Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Hedefleri Büyüyor

Türkiye'yi Sağlıkta Zirveye Taşıma Çabası

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve sağlık bilimlerinde Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Karaman'da Sağlık Yatırımları

Öncelikle Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, il değerlendirme toplantısına katıldı. Ardından Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geçerek burada yaptığı konuşmada, şehrin sağlık hizmetleri açısından iyi bir seviyede olduğunu belirtti.

Memişoğlu, Karaman'ı sağlık alanında daha iyi bir noktaya taşımak için bazı yeni yatırımlar gerçekleştireceklerini ifade etti. “Önümüzdeki hafta inşaatına başlayacağımız 200 yataklı hastane ek binamız da başlıyor. Emeği geçen sağlık yöneticilerine teşekkür ederim,” dedi.

Ücretsiz Kanser Taramaları ve Toplumsal Destek

40 yaş üstü bireylerin ücretsiz kanser taramalarının yapıldığı sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM'lerin önemine değinen Memişoğlu, bu hizmetlerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Türk toplumunun sağlıkçılara sahip çıktığını görüyoruz. Bizler, yaşamlarımızı insanlığa adayan bireyleriz,” şeklinde sözlerini tamamladı.

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