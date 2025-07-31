Türkiye'nin Üçüncü Uzay Yolculuğu: Gökhan Erdem 3 Ağustos'ta Uzaya Çıkıyor

Türkiye'nin Uzay Tarihi Yazılmaya Devam Ediyor

Gökhan Erdem, Türkiye'nin uzaydaki üçüncü temsilcisi olarak 3 Ağustos Pazar günü Uzay Şirketi Blue Origin ile uzaya çıkacak. Yolculuk, Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak.

Blue Origin Yeni Göreviyle Yola Çıkıyor

American girişimci Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, New Shepard NS-34 görevi kapsamında gerçekleştireceği uçuşta, Gökhan Erdem ile birlikte toplamda 7 yolcu daha yer alacak. Erdem, bireysel girişimi ile uzaya çıkacak ilk Türk iş insanı olarak tarih yazacak.

Yolculuk Detayları ve Mürettebat

Uzay yolculuğu, Teksas'taki Van Horn Üssü'nden gerçekleştirilecek ve Blue Origin'in resmî internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler bu tarihi anı eş zamanlı olarak takip edebilecek.

New Shepard'ın tamamen otonom olan 14. insanlı uçuşunda, Gökhan Erdem'in yanı sıra; J.D. Russell, Tron kurucusu Justin Sun, meteorolog Deborah Martorell, hayırsever Lionel Pitchford ve gezgin Arvinder Singh Bahal da yer alıyor.

Görev Arması ve Semboller

NS-34 insanlı uzay uçuşunun görev arması, mürettebat üyelerinin kişisel hikayelerini yansıtan semboller içeriyor. Erdem'in kültürel mirası Boğaziçi silueti ile temsil edilirken, diğer dikkat çekici semboller arasında dünya figürü, Puerto Rico şekli ve Everest Dağı yer almakta.

New Shepard ve Uzay Deneyimi

New Shepard, insanlı yörünge altı uçuşlar için tasarlanmış, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket sistemidir. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki araç, yolcularına uzayın uluslararası sınırı olan 100 kilometre yüksekliğindeki Karman çizgisini geçerek birkaç dakikalık mikro yer çekimi deneyimi sunacak.

Uzay Yolculuğu ve Geleceği

Space Agenda Direktörü Halit Mirahmetoğlu, bu yolculuğun Türkiye'deki uzay farkındalığını artıracağını belirtti. Ayrıca, astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da, Gökhan Erdem'in uzay yolculuğunun Türkiye'den yapılacak gelecekteki rutin uzay seferlerinin önünü açacağını vurguladı.

Uzay tutkusu dolayısıyla tamamen bireysel girişimleriyle Türkiye'nin uzaydaki üçüncü temsilcisi olacak Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Blue Origin ile 3 Ağustos'ta yolculuğunu gerçekleştirecek.