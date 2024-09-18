Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müteahhitlik Sektörüne Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik pazarındaki yerini güçlendirdiğini belirtti.

Uluslararası Müteahhitlik Sektöründeki Başarılar

Erdoğan, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında 43 Türk firmasının yer aldığını ve en büyük 225 teknik müşavir listesinde de 8 firmamızın bulunduğunu" ifade etti. Türkiye'nin bu alanda Çin'in ardından en fazla firmaya sahip ülke olduğunu vurguladı.

Türk firmalarının uluslararası başarısı, ülkemizin markasını yükseltmektedir. Ancak bu yıl proje gelirlerinde bir düşüş kaydedildiğini de aktaran Erdoğan, bu durumun gelecekte telafi edileceğine olan inancını ifade etti.

İnşaat Sektörü ve Eleştiriler

Türk inşaat sektörünün, ideolojik eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, "Bu sektördeki her gelişme israf olarak değerlendirilmeye çalışılıyor" diyerek haksız eleştirilerin sevimsiz boyutlarına dikkat çekti.

Global Ekonomik Zorluklar ve Türk Müteahhitliği

Global ekonomik çalkantılar ve savaşların olumsuz etkilerine rağmen Türk müteahhitlerinin kazandığı ivmeyi koruduğunu belirten Erdoğan, "Bu başarı Türk ekonomisinin ve insan kaynağının uluslararası alandaki gücünü gösteriyor." dedi.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Erdoğan, Türk müteahhitlerinin yurt dışında kazandığı her başarının ülkenin gücünü ve itibarını artırdığını belirterek, "Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, sektördeki büyümenin devam edeceğine ve Türk firmalarının gelecekte de hak ettikleri başarıyı elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Son olarak Erdoğan, Türk dış politikasındaki açılımlarla birlikte inşaat sektörünün gücünü ve potansiyelini daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.