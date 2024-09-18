DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,02 -0,16%
ALTIN
2.825,29 -0,38%
BITCOIN
2.033.386,35 0,77%

Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlerin uluslararası başarılarını ve sektördeki büyümeyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:11
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müteahhitlik Sektörüne Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik pazarındaki yerini güçlendirdiğini belirtti.

Uluslararası Müteahhitlik Sektöründeki Başarılar

Erdoğan, "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması arasında 43 Türk firmasının yer aldığını ve en büyük 225 teknik müşavir listesinde de 8 firmamızın bulunduğunu" ifade etti. Türkiye'nin bu alanda Çin'in ardından en fazla firmaya sahip ülke olduğunu vurguladı.

Türk firmalarının uluslararası başarısı, ülkemizin markasını yükseltmektedir. Ancak bu yıl proje gelirlerinde bir düşüş kaydedildiğini de aktaran Erdoğan, bu durumun gelecekte telafi edileceğine olan inancını ifade etti.

İnşaat Sektörü ve Eleştiriler

Türk inşaat sektörünün, ideolojik eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, "Bu sektördeki her gelişme israf olarak değerlendirilmeye çalışılıyor" diyerek haksız eleştirilerin sevimsiz boyutlarına dikkat çekti.

Global Ekonomik Zorluklar ve Türk Müteahhitliği

Global ekonomik çalkantılar ve savaşların olumsuz etkilerine rağmen Türk müteahhitlerinin kazandığı ivmeyi koruduğunu belirten Erdoğan, "Bu başarı Türk ekonomisinin ve insan kaynağının uluslararası alandaki gücünü gösteriyor." dedi.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Erdoğan, Türk müteahhitlerinin yurt dışında kazandığı her başarının ülkenin gücünü ve itibarını artırdığını belirterek, "Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, sektördeki büyümenin devam edeceğine ve Türk firmalarının gelecekte de hak ettikleri başarıyı elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Son olarak Erdoğan, Türk dış politikasındaki açılımlarla birlikte inşaat sektörünün gücünü ve potansiyelini daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
Almanya Anayasa Mahkemesi'nden AfD'ye Yenilgi
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
5
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
6
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!