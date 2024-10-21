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Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor

Türkiye, yat limanı kapasitesini 2002'den itibaren yüzde 194 artırarak 25 bin 38'e çıkardı. Bakan Uraloğlu'nın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:00
Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi Tarihsel Bir Zirveye Ulaşıyor

Türkiye'nin Yat Limanı Kapasitesi İki Katından Fazla Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yat limanı kapasitesinin 2002 yılından bu yana %194 oranında artış gösterdiğini açıkladı. 2002 yılında 8,500 olan yat limanı kapasitesi, yatırımlarla 25,038'e çıkarıldı.

Deniz Turizmi ve Yat Limanı İhtiyaçları

Uraloğlu, yazılı bir açıklamada, deniz turizminin hızla geliştiğini kaydederek, Türkiye'nin yerli ve yabancı yatlar için cazip bir destinasyon haline geldiğini belirtti. "Teknelerin barınma ve bağlanma yeri ihtiyacını karşılamak için gerekli altyapı çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz," dedi.

Kıyı Kentlerindeki Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun, ikliminin ve yatların seyir güzergahlarındaki varlığının yüksek potansiyel sunduğunu vurguladı. "Yat turizmindeki artış, Türkiye'ye gelen teknelere hizmet verecek noktaların çoğalmasını zorunlu kılıyor," diye ekledi.

Yeni Yat Limanı Projeleri

Uraloğlu, denizcilik sektöründeki gelişmelere ve yatırımlara dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik," ifadesini kullandı. 2002 yılında 41 olan yat limanı sayısını son açılan 330 yat kapasiteli İzmir Yeni Foça Yat Limanı ile 63'e çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, yatırım planları ile toplam yat limanı sayısının 74'e, tekne bağlama kapasitesinin ise 29,029'a yükseleceğini açıkladı.

Muğla'nın Dalaman ve Datça, Antalya'nın Gazipaşa ve Demre, ayrıca İstanbul'un Haliç ve Tekirdağ'ın Tekirdağ Yat Limanı gibi toplam 2,291 tekne kapasitesine sahip yerlerde de çalışmalar sürüyor. Ayrıca, İzmir'deki Şifne, Çeşmealtı ve Şakran, Mersin'deki Aydıncık ve Çanakkale'deki Lapseki yat limanları için planlama aşamaları devam ediyor.

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