Türkiye-Pakistan İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şerif'i Ziyaret Etti

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti. Ziyaret sırasında Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şerif'in 28 Ekim'de güven mektubunu sunan Büyükelçi Neziroğlu ile ilişkileri daha da güçlendirmek üzere yakın çalışma arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Başbakan Şerif'in Mesajı

Başbakan Şerif, Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere vurgu yaparak, Keşmir meselesinde Türkiye'nin sağladığı destek için de teşekkür etti. Şerif, Pakistan'ın temel çıkarlarını koruma noktasında Türkiye'ye de güçlü bir destek verme niyetinde olduğunu ifade etti.

Bölgesel Durum ve İşbirlikleri

Görüşmede, Gazze ve Orta Doğu gibi bölgesel konular da gündeme geldi. Başbakan Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileterek, Erdoğan'ı Pakistan'a resmi ziyarete davet etti.

İkili İşbirliğine Vurgu

Büyükelçi Neziroğlu, iki ülke arasındaki artan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ticaret, yatırım ve savunma alanlarındaki iş birliklerinin daha da derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendisine konukseverliğinden dolayı teşekkür eden Neziroğlu, iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarını daha da güçlendirmek için kararlılık ve destek taahhüdünde bulundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konutunda ziyaret etti.