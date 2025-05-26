Türkiye, Plazmadan İlaç Üretimine Adım Atıyor

Türkiye, birçok hastalık için kritik öneme sahip olan plazmadan ilaç üretimine başlayacak. Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu plazma fraksiyonasyonu tesisinin kurulacağını duyurdu.

Yerli ve Milli Üretim Hedefi

Yılmaz, Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu projenin Türkiye için büyük bir adım olduğunu belirtti. Kurumun, yılda 3 milyon kan topladığını ve güvenli bir şekilde test edildiğini vurguladı. 2005 yılından bu yana NAT testi uygulanması sayesinde kan kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önüne geçildiğini aktardı.

Kızılay'ın Sağlık ve Sosyal Hizmetleri

Kızılay'ın 513 şubesi aracılığıyla Türkiye'de sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Yılmaz, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca destek sağlandığını söyledi. Kızılay, bağımsız bir kurum olarak, tüm faaliyetlerini bağışlardan ve uluslararası fonlardan karşılıyor.

Aşevlerini Genişletme Planları

Ayrıca, Kızılay'ın aşevleri sayısını 46'dan 91'e çıkarmayı planladığını belirten Yılmaz, bu konudaki stratejik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Çocuklar İçin Gelişmiş Beslenme Ürünleri

Kızılay, Kızılay Nova markasıyla enteral beslenme ürünleri üretmeye başladı. Bu ürünler, hastanelere ulaşmadan önce ruhsatlandırma aşamasında. Yılmaz, gelecek bir yıl içinde bu ürünlerin hastalara ulaşacağını müjdeledi.

Gelişmiş Kan Üretim Projesi

Yılmaz, Silivri’de bir Kan Torbası Üretim Fabrikası kurulacağını ve plazma fraksiyonasyonu tesisi için 500 milyon avro yatırım gerektirdiğini belirtti. Türkiye, bu teknoloji ile kendi plazmasından immünoglobulin üreterek hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlamayı hedefliyor.

Gazze'ye Yardım Sürekliliği

Gazze'deki insani yardımlar hakkında da bilgi veren Yılmaz, Kızılay’ın orada yaptığı aşevi organizasyonlarını hiç durdurmadığını vurguladı. Gazze’ye gıda yardımlarının devam edeceği belirtildi.

Bağışların Önemi

Yılmaz, ayni bağışların kendilerini güçlendirdiğini ve sadece ramazan ayında topladıkları bağışın 1 milyar 200 milyon lira olduğunu açıkladı. Kızılay, çalışmalarına devam ederek, afet ve sağlık alanında önemli katkılar sunmayı sürdürecek.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kurumun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, kurumun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı.