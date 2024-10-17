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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Askeri İşbirliği İçin Niyet Mektubu İmzaladı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri işbirliği için Niyet Mektubu imzalandı. Güler, toplantıda iki ülke temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:16
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Askeri İşbirliği İçin Niyet Mektubu İmzaladı

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Arasında Niyet Mektubu İmzalandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılarak önemli bir adım attı.

Toplantının Ayrıntıları

Brüksel'de düzenlenen toplantının ilk gününde, Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi. Üç ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla NATO Daimi Temsilciliği'nde Niyet Mektubu imzalandı.

Niyet Mektubunun Önemi

Bu Niyet Mektubu, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki askeri faaliyetlerin kapsamını genişletecek ve işbirliğini artıracaktır. Bakan Güler, imza töreninde, müttefik ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

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