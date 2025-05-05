Türkiye-Rusya Kültürel ve Entelektüel İlişkileri Paneli Düzenlendi

Atatürk Araştırma Merkezi'nde Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), "Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasının 100. Yıl Dönümünde Türkiye ile Rusya Arasındaki Kültürel ve Entelektüel İlişkiler (1890-1940)" başlıklı bir panel düzenledi.

Panelin Moderatörü ve Konuşmacılar

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Türkan Olcay, ATAM Haberleşme Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov konuşmacı olarak yer aldı.

Üstüner'den Tarihi Bağlam

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Üstüner, Birinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere dikkati çekerek bu süreçte Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini anlattı. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla Atatürk'ün takip ettiği barışçıl dış politikanın önemini vurguladı.

Kılınç: Kültür ve Siyaset Birlikte Önemli

ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç ise panelde yaptığı konuşmada, milli mücadele döneminde başlayan Sovyetler Birliği ile Türkiye ilişkilerinin 1925’te imzalanan antlaşmayla güçlendiğini ifade etti. Ayrıca, ulusların yakınlaşmasında kültür, sanat ve bilimin rolüne dikkat çekti.

Kültürel Paylaşımların Önemi

Doç. Dr. Tanrıverdi, Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın ardından başlayan Türk-Rus dostluğunun kültürel ve bilimsel paylaşımlarla pekiştiğini dile getirerek, Rus seyyahların Osmanlı'daki izlenimlerine değindi. Prof. Dr. Olcay, Bolşoy Tiyatrosu’nun 1935'teki Türkiye turnesinin müzik alanındaki işbirliğine katkılarından bahsetti.

Geleceğin Araştırmaları Üzerine

Prof. Dr. Kolesnikov, Rus-Türk ilişkilerinin 1920'li ve 1930'lu yıllardaki bilimsel ve kültürel temellerine dair önemli bilgiler paylaştı. Araştırmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Dönemi Sergisi Açıldı

Panel öncesinde açılışı gerçekleştirilen "Cumhuriyet Dönemi Türkiye ile Rusya Arasında Entelektüel Karşılaşmalar" sergisi, Türk ve Rus arşivlerinden derlenen 18 belge ve gazete haberi ile iki ülke arasındaki ilişkilere ışık tutmayı amaçlıyor. Sergi, 5-9 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanlığı tarafından "Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasının 100. Yıl Dönümünde Türkiye ile Rusya Arasındaki Kültürel ve Entelektüel İlişkiler (1890-1940)" başlıklı panel düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'in (sağ 3) moderatörlüğünde düzenlenen panelde, ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç (sol 4), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkan Olcay (sol 3), yine aynı fakülteden ATAM Haberleşme Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi (sağ 2) ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov (sağ 4) konuşmacı olarak yer aldı. Panel öncesinde ATAM tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Dönemi Türkiye ile Rusya Arasında Entelektüel Karşılaşmalar" sergisi, kurdele kesim töreniyle açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanlığı tarafından "Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasının 100. Yıl Dönümünde Türkiye ile Rusya Arasındaki Kültürel ve Entelektüel İlişkiler (1890-1940)" başlıklı panel düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden ATAM Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'in (sağ 3) moderatörlüğünde düzenlenen panelde, ATAM Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç (sol 4), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkan Olcay (sol 3), yine aynı fakülteden ATAM Haberleşme Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi (sağ 2) ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov (sağ 4) konuşmacı olarak yer aldı. Panel öncesinde ATAM tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Dönemi Türkiye ile Rusya Arasında Entelektüel Karşılaşmalar" sergisi, kurdele kesim töreniyle açıldı.