Türkiye, Sarıkamış'ta 110. Yıl Şehitlerini Andı

Türkiye, Şehitleri İçin Yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, ''Bu toprakta izin var'' temasıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe katılan birçok kişi, sabah saatlerinde Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplandıkları alana ulaştılar. Soğuk havaya rağmen etkinliğe olan ilgi oldukça yoğundu. Katılımcılar, alanda şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Resmi İsimler ve Güvenlik Önlemleri

Yürüyüşe; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü, don olayı ve soğuk hava koşullarına karşı UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerini yürüyüş güzergahına konuşlandırdı. Ayrıca Kızılay ekipleri, katılımcılara sıcacık çay ve çorba ikramında bulundu.

Katılımcıların Duyguları

Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, ‘‘Bugün şehitler ve vatan için, gelecek nesiller için yürüyeceğiz. Bizi ısıtan vatan sevgisi.’’ dedi. Melisa Papakçı ise Sarıkamış'ta şehitleri anmak için bulunduklarını belirtti.

Tören ve Daha Fazlası

Binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı’na yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Bakanlar yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Göktaş, “Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur,” derken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Her ailede Sarıkamış Harekatı'yla ilgili anı vardır,” şeklinde konuştu.

Yürüyüş, Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi. Burada yapılan programda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi Tiyatro Ekibi gösteri sergiledi. Anma etkinliğinin sonunda Türk Kızılay, katılımcılara ikramda bulunarak, Solo Türk ve ''Çelik Kanatlar'' gösterilerini sundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi. Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi. Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.