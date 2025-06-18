Türkiye, Sudan'a 37 Ton Tıbbi Yardım Gönderdi

Türkiye, Sudan'da etkisini sürdüren kolera salgınıyla mücadele amacıyla 37 tonluk tıbbi ilaç ve malzemeyi hava yoluyla Port Sudan'a ulaştırdı.

Tıbbi yardımları taşıyan uçağı, Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kartal Onat Oğuz ve yerel yetkililer karşıladı. Sudan resmi haber ajansı SUNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Bakan Vekili İbrahim buradaki açıklamasında Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçen Sudan'a verdiği sürekli destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Türkiye ve Sudan sağlık bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolünün, bu yardımların ulaştırılmasında etkili olduğunu belirten İbrahim, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğine ve özellikle Büyükelçi Fatih Yıldız’a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oğuz ise AA muhabirine verdiği bilgide, yardım uçağında kolera ve diğer salgın hastalıklarla mücadele için ihtiyaç duyulan 37 tonluk tıbbi malzemenin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, deniz yoluyla bir bu kadar ilaç ve malzemenin daha gelecek günlerde Port Sudan'a ulaşacağını da ifade etti.

Oğuz, mayıs ayında Port Sudan başta olmak üzere Sudan genelindeki sivil ve stratejik altyapıya yönelik saldırılar sonucunda çıkan yangınlarla mücadele amacıyla kısa sürede önemli miktarda malzeme ulaştırıldığını hatırlattı. Bu yardımların, Türkiye'nin Sudan halkına verdiği güçlü desteğin somut göstergeleri olduğunu vurgulayan Oğuz, Sudan'daki tüm zorlukların bir an önce sona ermesini diledi. Oğuz, bu musibetler devam ettiği sürece Türkiye'nin kararlılıkla Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye, Sudan'da etkisini sürdüren kolera salgınıyla mücadele kapsamında 37 tonluk tıbbi ilaç ve malzemeyi hava yoluyla Port Sudan'a ulaştırdı. Tıbbi yardımları taşıyan uçağı, Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim (sol 3), Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kartal Onat Oğuz (sol 2) ve yerel yetkililer karşıladı.

Türkiye, Sudan'da etkisini sürdüren kolera salgınıyla mücadele kapsamında 37 tonluk tıbbi ilaç ve malzemeyi hava yoluyla Port Sudan'a ulaştırdı. Tıbbi yardımları taşıyan uçağı, Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim (sol 3), Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kartal Onat Oğuz (sol 2) ve yerel yetkililer karşıladı.