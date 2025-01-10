Türkiye, Suriye'den Irak'a Etkisini Genişletiyor

Türkiye'nin IKBY ve Suriye ilişkileri bölge dinamiklerini şekillendiriyor. Mesrur Barzani'nin ziyareti stratejik öneme sahip.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:52
Türkiye, Suriye'den Irak'a Etkisini Genişletiyor

Türkiye, Suriye'den Irak'a Etkisini Genişletiyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Orta Doğu'nun ana gündemi Suriye haline geldi. Ancak Suriye'nin kuzeyindeki PKK iltisaklı alanların yarattığı tehdit, sadece Suriye'yi değil, bölge ülkelerini de ciddi anlamda etkiliyor. Bu bağlamda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'den Türkiye'ye gerçekleştirilen son ziyaretler, bu sürecin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Mesrur Barzani'nin Türkiye Ziyareti

7 Ocak 2025'te IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bu görüşmede Türkiye’nin, Suriye'deki gelişmelerin bölgedeki istikrarsızlıklara yol açmaması için gösterdiği çabalar vurgulandı. Barzani, ayrıca ikili ilişkilerin güçlenmesinin yanı sıra Irak, bölge ve Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti.

PKK'nın Irak Kürt Siyasetine Etkisi

PKK’nın Suriye’de elde ettiği kazanımlar, IKBY'deki siyasi dengeyi de etkiliyor. PKK ve iltisaklı yapıların, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile rekabeti artırarak KDP’nin liderlik pozisyonuna zarar vermesi dikkat çekiyor. Özellikle PKK'nın, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile olan tarihsel ilişkileri bu durumu daha da karmaşık bir hale getiriyor. KYB'nin PKK ile ilişkili yapıları KDP’ye karşı bir baskı aracı olarak kullanması da bu dinamiklerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye'nin Rolü ve Denge Değişimleri

Barzani’nin Türkiye ziyareti, Türkiye’nin Irak siyasetindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. KYB'nin karşı olduğu KDP’nin başbakan adayı olması, Türkiye'nin KDP’ye verdiği desteği gösteriyor. Aynı zamanda, Yeni Nesil Hareketi liderinin Türkiye ziyareti, KYB’ye dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Türkiye, hem KDP hem de IKBY'deki diğer siyasi yapılarla stratejik iş birliğini güçlendiriyor. KYB’nin PKK’ya olan bağı, onu politik olarak köşeye sıkıştırıyor. KYB'nin, Irak merkezi hükümetinin PKK ile ilişkili siyasi partilere yönelik aldığı yasaklama kararının ardından bürolarını kapatma kararı alması, Türkiye ile arasındaki dengenin giderek değiştiğini gösteriyor. Eğer dış müdahaleler olmazsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “terörsüz Türkiye” idealinin hayata geçme ihtimali her zamankinden daha yüksek görünüyor.

[Dr. Bilgay Duman, AA Akademi Müdür Yardımcısıdır.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı 25 Mayıs'ta Yapılacak!
2
Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor
3
Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
4
Muş'ta Doktorlardan AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım
5
Esnaf, İSG Hizmetlerini Kendisi Yürütme Hakkına Sahip Olacak
6
Bakan Işıkhan: İş İstatistikleri ve İstihdamda Artış
7
Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!