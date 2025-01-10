Türkiye, Suriye'den Irak'a Etkisini Genişletiyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Orta Doğu'nun ana gündemi Suriye haline geldi. Ancak Suriye'nin kuzeyindeki PKK iltisaklı alanların yarattığı tehdit, sadece Suriye'yi değil, bölge ülkelerini de ciddi anlamda etkiliyor. Bu bağlamda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'den Türkiye'ye gerçekleştirilen son ziyaretler, bu sürecin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Mesrur Barzani'nin Türkiye Ziyareti

7 Ocak 2025'te IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bu görüşmede Türkiye’nin, Suriye'deki gelişmelerin bölgedeki istikrarsızlıklara yol açmaması için gösterdiği çabalar vurgulandı. Barzani, ayrıca ikili ilişkilerin güçlenmesinin yanı sıra Irak, bölge ve Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti.

PKK'nın Irak Kürt Siyasetine Etkisi

PKK’nın Suriye’de elde ettiği kazanımlar, IKBY'deki siyasi dengeyi de etkiliyor. PKK ve iltisaklı yapıların, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile rekabeti artırarak KDP’nin liderlik pozisyonuna zarar vermesi dikkat çekiyor. Özellikle PKK'nın, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile olan tarihsel ilişkileri bu durumu daha da karmaşık bir hale getiriyor. KYB'nin PKK ile ilişkili yapıları KDP’ye karşı bir baskı aracı olarak kullanması da bu dinamiklerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye'nin Rolü ve Denge Değişimleri

Barzani’nin Türkiye ziyareti, Türkiye’nin Irak siyasetindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. KYB'nin karşı olduğu KDP’nin başbakan adayı olması, Türkiye'nin KDP’ye verdiği desteği gösteriyor. Aynı zamanda, Yeni Nesil Hareketi liderinin Türkiye ziyareti, KYB’ye dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Türkiye, hem KDP hem de IKBY'deki diğer siyasi yapılarla stratejik iş birliğini güçlendiriyor. KYB’nin PKK’ya olan bağı, onu politik olarak köşeye sıkıştırıyor. KYB'nin, Irak merkezi hükümetinin PKK ile ilişkili siyasi partilere yönelik aldığı yasaklama kararının ardından bürolarını kapatma kararı alması, Türkiye ile arasındaki dengenin giderek değiştiğini gösteriyor. Eğer dış müdahaleler olmazsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “terörsüz Türkiye” idealinin hayata geçme ihtimali her zamankinden daha yüksek görünüyor.

[Dr. Bilgay Duman, AA Akademi Müdür Yardımcısıdır.]

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