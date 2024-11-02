Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu: Yeni İşbirliklerinin Kapılarını Aralıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi öncülüğünde düzenlenecek forum, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirme amacı taşımaktadır. Özellikle Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 Projesi kapsamında Türk firmaların üstlenebileceği projelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Resmi Temaslar ve Forum Detayları

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı el-Kasabi ve beraberindeki heyet, İstanbul'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi'nin 40. Bakanlar Toplantısı çerçevesinde resmi görüşmeler gerçekleştirecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ve Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu (FSC) işbirliğiyle yapılacak forum, birçok sektörden firma temsilcilerini bir araya getirecek.

Stratejik Sektörler ve Fırsatlar

Forumda, inşaat, enerji, sağlık, turizm, gıda, tarım, lojistik, teknoloji ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerden firmaların katılımı sağlanacak. DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Türk firmalarının Suudi Arabistan'da uzun vadeli projelerde etkin rol almasını hedeflediklerini belirtti.

Vizyon 2030 ve Türk Firmalarına Yönelik Fırsatlar

Süngü, Vizyon 2030 Projesi'nin Türk firmalarına sağladığı fırsatları vurguladı. Bu proje çerçevesinde, turizm altyapısının genişletilmesi ve yeni sanayi bölgelerinin kurulması gibi alanlarda Türk firmaları için önemli fırsatlar mevcut.

Teşviklerin Önemi

Suudi Arabistan, yerli ve yabancı firmalara yönelik çeşitli teşvikler sunarak ticareti canlandırmayı hedefliyor. Süngü, bu teşviklerin Türk firmaları için altyapı, yenilenebilir enerji ve sağlık projelerinde sağlandığını ifade etti.

Gelecek İçin Beklentiler

Türk firmalarının Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan mega projelere katılımı, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirecek. Süngü, forumun, işbirliklerini somut projelere dönüştürmenin yanı sıra, ticaret hacmini artırarak sürdürülebilir ortaklıklar geliştirmede önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi'nin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nun iki ülke ticari ilişkilerine ivme kazandırması, özellikle bu ülkenin Vizyon 2030 Projesi kapsamında Türk firmaların üstlenebileceği işlerin masaya yatırılması öngörülüyor. DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü (fotoğrafta), AA muhabirine, iki ülke ilişkileri ve foruma ilişkin değerlendirmede bulundu.