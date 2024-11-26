Türkiye Tataristan'da Yatırımlarla Zirveye Çıkıyor

Türkiye, Tataristan'da Yatırımlarıyla Lider Konumda

Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Marina Epifanceva, Türkiye ile Tataristan arasındaki güven ilişkisinin ikili ticaretin gelişmesine önemli katkı sağladığını açıkladı. Epifanceva, "Güçlü ekonomik ve kültürel bağlar bu güvenin tesisinde kilit rol oynuyor." dedi.

28. Dünya Yatırım Konferansı’nda Önemli Değerlendirmeler

Epifanceva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 28. Dünya Yatırım Konferansı kapsamında Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın 89 federal bölgesinden biri olan Tataristan Cumhuriyeti’nin, Müslüman yoğun bir cumhuriyet olduğunu da vurguladı.

Türk İş Dünyasına Kapı Açan Fırsatlar

Tataristan'ın düzenlediği uluslararası forumların Türk iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Epifanceva, "Rusya-İslam Dünyası Kazan Forum ve Rusya Helal Expo, Türk şirketleri için stratejik bir köprü işlevi görüyor. Bu etkinlikler, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırıyor." dedi.

Yatırım Kolları ve Tataristan'ın Pozisyonu

Tataristan, yaklaşık 80 ülkeden yabancı yatırım alırken, Türkiye'nin bu ülkeler arasında birinci sırada yer aldığını aktaran Epifanceva, "Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının üçte biri Tataristan'da bulunuyor." şeklinde ifade etti. Türk şirketlerinin bölgede sanayi tesislerinden gayrimenkul yatırımlarına kadar önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Alabuga ve Innopolis Serbest Ekonomi Bölgeleri

Epifanceva, Alabuga ve Innopolis serbest ekonomi bölgelerinin yabancı yatırımcılar için cazip olduğunu belirterek, "Bu bölgeler, yatırımcılar için en iyi hukuki ve ekonomik teşvikleri sunuyor. Türk şirketleri bu alanlarda başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tataristan'ın Uluslararası Rolü

Epifanceva, Tataristan'ın uluslararası işbirliğindeki önemine de değinerek, "Tarafsız ve kapsayıcı bir diplomatik platform olarak öne çıkıyoruz. BRICS Zirvesi gibi küresel etkinliklere ev sahipliği yapma deneyimimiz, bölgenin uluslararası müzakereler için ideal olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu. Türk iş dünyasını, Tataristan'daki potansiyeli değerlendirmeye davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.