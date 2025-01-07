Türkiye, Tibet Depreminde Hayatını Kaybedenler için Başsağlığı Diledi

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Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Acı Olayın Detayları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremin neden olduğu can kayıplarından derin bir üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Çin hükümeti ve halkına başsağlığı dilediğin ifade edilerek, yaralılara acil şifalar temenni edildi.

Depremin Etkileri

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 09.05'te yerel saat ile meydana gelen depremde, 126 kişi yaşamını yitirirken, 188 kişi yaralandı. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu yıkıcı sarsıntıda, 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Yardım Faaliyetleri

Depremin ardından, Çin Deprem İdaresi afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip göndererek, yaralıların ve etkilenenlerin yardımına koştu.