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Türkiye, UAD'deki İsrail'e Karşı Soykırım Davasına Katılıyor

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yapacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:01
Türkiye, UAD'deki İsrail'e Karşı Soykırım Davasına Katılıyor

Türkiye, UAD'de Soykırım Davasına Müdahil Oluyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu kritik başvuru, bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal tarafından divana teslim edilecek.

Kapsamlı Başvuru

Keçeli, başvurunun son derece kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde hazırlandığını belirtirken, uluslararası hukukun üstünde hiçbir ülke olmadığını vurguladı. "Uluslararası Adalet Divanı’ndaki dava, İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması açısından büyük önem taşıyor," dedi.

İnsani Yardım Çağrısı

Öncü Keçeli, UAD'nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılması yönündeki ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet etti.

"Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeye devam edecektir," diyerek sözlerini tamamladı.

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