Türkiye ve Arnavutluk Arasında Nakdi Yardım Protokolü İmzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için bir tören düzenledi.

Törende, iki ülkenin iş birliğinin daha da güçlenmesi ve savunma alanında yapılan yardımların etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu protokol, Türkiye'nin Arnavutluk'a karşı duyduğu destek ve iş birliğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Protokol ile birlikte, iki ülke arasındaki nakdi yardım uygulamalarında yapılacak düzenlemeler ile birlikte, yardımların ulaşılabilirliği artırılacak ve iki tarafın da savunma kapasiteleri güçlendirilecektir.

Bu önemli adım, iki ülke ilişkilerini pekiştirmekte ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak potansiyele sahip.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu (solda), "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için düzenlenen imza törenine katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu (solda), "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için düzenlenen imza törenine katıldı.