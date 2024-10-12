Türkiye ve Dünya Gündemi: Yapay Zeka, İhracat ve Su Krizi

1. Türk Standartları Enstitüsü, Yenilikçi Teknolojilere Yöneliyor

Mahmut Sami Şahin, TSE Başkanı, yeni dönemde odaklarının yapay zeka ve elektrikli araçlar olduğunu duyurdu. Şahin, 'TSE Kalite Kampüsü'nde nesnelerin interneti ve yapay zeka testleri gerçekleştirilirken, elektrikli araçlar için de çeşitli laboratuvarlar kurulması planlanıyor' dedi.

2. Rharrit'ten ABD'nin Gazze Politikası Eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılan Rharrit, ülkesinin İsrail'e desteğini eleştirerek, 'Bu, nesiller boyunca ABD'nin üzerinde bir leke olarak kalacak' ifadesini kullandı.

3. Türkiye, Lübnanlı Firmalarla İş Birliğini Sürdürüyor

Türkiye'nin Beyrut Ticaret Müşavirliği, saldırılara rağmen ticaret faaliyetlerini sürdürüyor. Türk markalarından franchise alan 18 firma özellikle tekstil ve hizmet alanında dikkat çekiyor.

4. Türkiye'nin Komşularına İhracatı Yükseliyor

Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye, komşu ülkelere 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi, kimyevi maddeler sektörü en fazla ihracatı yapan alan oldu.

5. Mısır ile İlişkilerde Normalleşme İhracatı Artırıyor

Eylül ayında Türkiye'nin Mısır'a olan ihracatı %2,4 artarak 280,9 milyon dolara yükseldi ve tekstil, kimyevi maddeler öne çıkan sektörler olarak belirlendi.

6. Türkiye Kalkınma Fonu Girişimcileri Destekliyor

Elif Altuğ, Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü, 90 milyon dolarlık kaynağın girişimcilik ekosistemine aktarılacağını açıkladı.

7. Küresel Piyasalarda ECB'nin Faiz Kararları Bekleniyor

ECB'nin gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesinde piyasalarda faiz politikaları üzerinde yoğun tartışmalar sürüyor.

8. Dijital Oyunlar ve Bağımlılık Üzerine Önemli Uyarılar

Ömer Faruk Sorgun, dijital oyunların bağımlılık yapabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. 'Aşırıya kaçmadan oyun oynamak olağandır; ancak kontrol kaybı ciddi sorunların habercisi olabilir' dedi.

9. Türkiye'ye Alman Turist Sayısı Artıyor

Anke Budde, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, kış aylarında Avrupa'dan gelen turistlerin Türkiye'ye olan yoğun talebinden bahsetti.

10. İzmir'deki Tahtalı Havzası Su Krizi ile Yüz Yüze

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, Tahtalı Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin %16'ya düştüğünü ve gelecekte ciddi su krizlerinin yaşanabileceğini belirtti.

11. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan mesaj

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun gelişimi için çabalarını sürdüreceklerini belirterek, 'Amaç, Avrupa Şampiyonası'na katılmak' dedi.