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Türkiye ve Endonezya Arasında 3 Önemli Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Subianto huzurunda Türkiye ve Endonezya arasında üç anlaşma imzalandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:37
Türkiye ve Endonezya Arasında 3 Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Endonezya Arasında 3 Önemli Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, Türkiye ile Endonezya arasında 3 önemli anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. İki ülkenin liderleri, işbirliğini güçlendirecek olan bu üç anlaşmaya onay verdi.

İmzalanan Anlaşmalar

  • AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması.

Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da pekiştirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Türkiye adına, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Türkiye adına, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan imza attı.

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