Türkiye ve Endonezya Ticaretinde Savunma Sanayi ile Yeni Bir Dönem

Türkiye ile Endonezya'nın Ticaret Hedefi: 10 Milyar Dolar

Türkiye ve Endonezya, işbirliklerini güçlendirerek 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı amaçlıyor. DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Nuri Doğan Karadeniz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 3 milyar dolar seviyesine doğru ilerlediğini belirterek, bunun 10 milyar dolara ulaşma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Savunma Sanayisi, Enerji ve Daha Fazlası

Karadeniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Endonezya'ya yaptığı ziyareti hatırlatarak, Endonezya ile ilişkilerin daha da derinleştiğini ifade etti. Özellikle savunma sanayisi, enerji, müteahhitlik, sağlık ve tarım sektörlerinde işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Anindya Novian Bakrie de iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Savunma sanayisinin güçlü bir başlangıç noktası olabileceğini vurguladı.

Güven İlişkileri ve Üretim Potansiyeli

Karadeniz, Endonezya'nın güvenilir bir partner olduğunu ve Türk savunma sanayisinin dikkat çekici bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi. Endonezya'nın su altı robotları ve fırkateynler gibi birçok yeni yüzer silaha ihtiyacı bulunduğunu belirten Karadeniz, Türk şirketlerinin bu alanda büyük fırsatlar yakaladığını söyledi.

Savunma sanayisinin yanı sıra tarım, enerji ve sağlık gibi diğer alanlarda da Türk iş insanlarına büyük fırsatlar sunulduğunu ifade eden Karadeniz, iki ülke arasında bu yıl içinde önemli gelişmeler olmasını beklediklerini belirtti.

Sonuç

Türkiye ve Endonezya'nın artan işbirliği ile ticaret hacminin devasa rakamlara ulaşması ve savunma sanayisi alanında güçlenmeleri, her iki ülkenin potansiyelini artıracaktır. İş insanları ve sektör temsilcileri, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini sağlamak için kararlılıkla ilerliyor.

Türkiye ile Endonezya, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için başta savunma sanayisi olmak üzere, enerji, müteahhitlik, sağlık ve tarım sektörlerinde işbirliğini güçlendirecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Nuri Doğan Karadeniz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Endonezya, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için başta savunma sanayisi olmak üzere, enerji, müteahhitlik, sağlık ve tarım sektörlerinde işbirliğini güçlendirecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Nuri Doğan Karadeniz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.