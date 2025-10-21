Türkiye ve Gürcistan Sağlıkta Mutabakat Zaptı İmzaladı

Türkiye ve Gürcistan sağlık alanında mutabakata vardı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Tiflis'teki resmi temasları kapsamında, iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memişoğlu'nun Gürcü mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Başbakan Kobakhidze ile görüşme

Başbakan İrakli Kobakhidze, Memişoğlu ve beraberindeki heyeti Hükümet Binası'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ile sağlık alanındaki ilişkiler ele alındı.

Açıklamada, toplantıda kurulan yakın işbirliğinin vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve ilaçlara maddi erişimin artırılması yönünde somut sonuçlar verdiği vurgulandı. Ayrıca çocuk onkoloji hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu ve Kobakhidze, Gürcistan sağlık sektörüne sağlanan destekler için Memişoğlu'na teşekkür etti.

Program ve temaslar

Memişoğlu, beraberindeki heyetle Gürcistan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de görüştü. Heyet ayrıca Tiflis'teki Lugar Laboratuvarı'nı ziyaret edecek.

Memişoğlu'nun Tiflis ziyaret programı bu akşam sona erecek.

