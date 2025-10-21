Türkiye ve Gürcistan Sağlıkta Mutabakat Zaptı İmzaladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tiflis'te mevkidaşıyla bir araya gelerek USHAŞ ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık işbirliği mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:21
Türkiye ve Gürcistan Sağlıkta Mutabakat Zaptı İmzaladı

Türkiye ve Gürcistan sağlık alanında mutabakata vardı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Tiflis'teki resmi temasları kapsamında, iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memişoğlu'nun Gürcü mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Başbakan Kobakhidze ile görüşme

Başbakan İrakli Kobakhidze, Memişoğlu ve beraberindeki heyeti Hükümet Binası'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ile sağlık alanındaki ilişkiler ele alındı.

Açıklamada, toplantıda kurulan yakın işbirliğinin vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve ilaçlara maddi erişimin artırılması yönünde somut sonuçlar verdiği vurgulandı. Ayrıca çocuk onkoloji hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu ve Kobakhidze, Gürcistan sağlık sektörüne sağlanan destekler için Memişoğlu'na teşekkür etti.

Program ve temaslar

Memişoğlu, beraberindeki heyetle Gürcistan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de görüştü. Heyet ayrıca Tiflis'teki Lugar Laboratuvarı'nı ziyaret edecek.

Memişoğlu'nun Tiflis ziyaret programı bu akşam sona erecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tiflis'teki resmi temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tiflis'teki resmi temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Tiflis'teki resmi temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli...

İLGİLİ HABERLER

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Aralıklı Yağış: İstanbul, Ankara ve İzmir'e Kısa Süreli Sağanak
2
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
3
Van'da 'Umudun Renkleri' Sergisi — Hükümlü ve Tutuklulardan Eserler
4
Mardin'de Gazze Yararına Hayır Çarşısı Açıldı — İHH Öncülüğünde
5
Rize'de Gençler Arası Bilgi Yarışması Türkiye Finali — Eminoğlu: 'Temsil Kabiliyeti Yüksek Bir Gençlik'
6
Çarşamba'da FETÖ Üyesi Yakalandı — 6 Yıl 10 Ay Hapis
7
Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor