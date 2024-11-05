Türkiye ve IKBY Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Türkiye’nin Erbil’deki Diplomatik Temasları

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelerek ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Neler Konuşuldu?

Topçu ve Talabani, Erbil’deki buluşmaları sırasında seçim sonrası hükümet kurulum sürecini, yol haritasını ve bölgedeki güncel durumu ele aldılar. Bu görüşme, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Reform Çabaları ve İlişkilerin Önemi

Talabani, IKBY'de gerçekleştirmek istedikleri reformlarla ilgili özel plan ve programlara sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, mevcut sorunların giderilmesi için yürütülen çabaların süreceğini vurguladı.

Topçu ise, Türkiye ile IKBY arasındaki çok çeşitli alanlardaki ilişkilerin önemini dile getirerek, iki tarafın da işbirliği ve dayanışma için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.