Türkiye ve Irak Arasındaki Sınır İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ve Irak Sınır İşbirliği İlerliyor

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Habur ve İbrahim Halil Sınır Kapıları yetkilileri arasında başarılı bir işbirliği olduğunu ifade etti.

Sınır Kapılarındaki Ziyaretler

Büyükelçi İnan, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Duhok Valisi Ali Tatar ve yerel yetkililerle bir araya geldi.

Gözlemler ve Çözüm Çalışmaları

İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sınır kapılarının yoğun bir şekilde kullanıldığını ve yetkililer arasında iyi bir işbirliği olduğunu belirterek, "Bu durumdan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

İş Dünyası ile İlişkiler

Aynı zamanda, bazı iş insanlarının sorunlarını dinlediklerini ve bu sorunlar için çözüm yolları geliştireceklerini belirten İnan, bazı konuların yerinde çözüme kavuştuğunu vurguladı.

Irak ile İlişkilerin Gelişimi

Büyükelçi, Türkiye'nin Irak ile her alanda ilişkileri güçlendirmeye gayret gösterdiğini belirterek, "Sınır işbirliği dahil her konuyu değerlendiriyoruz; yeni sınır kapıları açılma ihtimali de gündemde," ifadelerini kullandı.

Terör İle Mücadele İşbirliği

Büyükelçi İnan, ayrıca Erbil'de düzenlenen bir resepsiyonda, Türkiye-Irak ilişkilerine dair olumlu değerlendirmelerde bulundu. İnan, "Irak ile terör örgütü ile mücadele konusunda kaydedilen ilerlemeden memnunuz," açıklamasında bulundu.