Türkiye ve Libya Askeri Heyetleri TCG Kınalıada Ziyaretiyle Bingazi Limanı'nda Toplandı

MSB, TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı ziyareti kapsamında Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin 'Tek Libya Tek Ordu' hedefiyle iş birliği görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:16
TCG Kınalıada ziyareti çerçevesinde iş birliği görüşmeleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin bir araya geldiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.

Toplantılarda, "Tek Libya Tek Ordu" hedefi doğrultusunda müşterek yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Görüşmelere ayrıca Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Etkinlik kapsamında Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'yı ziyaret etti.

