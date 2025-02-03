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Türkiye ve Macaristan, Bilim ve İnovasyon Yılı İçin Birleşiyor

Milli Savunma Bakanı Güler, 2025'in Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:53
Türkiye ve Macaristan, Bilim ve İnovasyon Yılı İçin Birleşiyor

Milli Savunma Bakanı Güler ve Bobrovniczky Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "2025 yılını Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak kutluyoruz. İnanıyorum ki Türkiye-Macaristan ilişkileri her alanda artan bir ivme ile daha da güçlenecektir" dedi.

İki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına değinen Güler, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Güler, "Dostumuz ve müttefikimiz Macaristan ile ikili işbirliğine özel önem veriyoruz. Bugün ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik kapsamlı, verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Askeri işbirliği ve bölgesel savunma konularının ele alındığını belirten Güler, Türkiye ile Macaristan arasındaki potansiyel işbirliği alanlarını en verimli şekilde değerlendirmek için kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini ifade etti. Ayrıca, 2024 yılının Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlandığını hatırlatarak, 2025'in de Bilim ve İnovasyon Yılı olarak geçeceğini belirtti.

Buna yanıt olarak Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky, "İki ülke arasındaki ilişkiler binlerce yıla dayanmakta ama günümüzde en yoğun ve en gelişmiş seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Macaristan, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile işbirliği sürdürmekten gurur duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Bobrovniczky, yapılan görüşmede sadece bölgesel konuları değil, aynı zamanda devam eden Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirtti. Ülkelerinin, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için barışın bir an önce sağlanması konusunda istekli olduğunu vurguladı.

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