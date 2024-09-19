Türkiye ve Polonya Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Polonya Meclis Başkanı Holownia’nın Görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemi, bölgede yaşanan siber saldırılar ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları oldu.

Gazze ve Kıyamet

Kurtulmuş, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını eleştirerek, "Lübnan’da ardı ardına gerçekleştirilen siber saldırılar, bu durumun vahim boyutlarını göstermektedir. Eğer bu saldırganlık durdurulamazsa, dünya büyük çatışmalara sürüklenecektir," şeklinde ifadelerde bulundu.

Ticaret ve Stratejik İşbirlikleri

Kurtulmuş görüşmede, Türkiye-Polonya arasındaki tarihi ilişkilerin gözle görülür bir şekilde stratejik işbirliği seviyesine ulaştığını belirterek, ikili ticaret, turizm ve eğitim konularında işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Polonya Meclis Başkanı Holownia'nın Düşünceleri

Polonya Meclis Başkanı Holownia ise Türkiye’nin ülkesi için önemli bir partner olduğunu belirterek, "Türkiye ile turizm, eğitim ve ekonomi alanında işbirliğimizi artırmayı arzu ediyoruz," diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ortak Hedefler ve Barış Çağrısı

Holownia ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, Avrupa’nın 21. yüzyılında saldırılara yer olmadığını ifade etti. Orta Doğu’daki durumun felaket olduğunu vurgulayan Holownia, barışın sağlanması için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda Anma

Görüşme sonrası Kurtulmuş, Holownia ile birlikte TBMM Genel Kurulu'nu gezerek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Meclis’te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia (solda) ile bir araya geldi.