Türkiye ve Ruanda'dan 4 Anlaşma

Türkiye ile Ruanda Arasında 4 Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile birlikte, iki ülke arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 ayrı anlaşma imzalandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında önemli işbirliklerini pekiştiren anlaşmaların imzalanması, Türkiye-Ruanda ilişkileri açısından yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İmzalanan Anlaşmalar

İmzalanan anlaşmalar, iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu anlaşmalar şunlardır:

Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı

Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası

Bu anlaşmalar, Türkiye ve Ruanda arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin (solda) huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin (solda) huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.