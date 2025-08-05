DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Türkiye ve Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Suriye arasında yeni ekonomik ortaklık için imzalar atıldı. Ticaret Bakanı Bolat, karşılıklı ticaretin ivme kazandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:20
Türkiye ve Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık için önemli bir gelişmede bulundu. Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne katılan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile birlikte bu yeni dönemin temellerini attıklarını duyurdu.

Yeni Ekonomik Ortaklık Vizyonu

Bolat, Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanında ilk resmi misafiri olarak davet edilen Şaar'ın, çeşitli resmi temaslarda bulunacağını belirterek, “Suriye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir” dedi.

2023 yılı itibarıyla iki ülkenin ticaret hacminin 1,9 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Bolat, 2024 yılında sonuçların daha da iyi olmasını öngördüklerini ifade etti. “Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen yeni nesil kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi için önerilerde bulunduk”

Ticarette Hızlı Adımlar

Bakan Bolat, iki ülke arasında imzalanan karayolu taşımacılığı anlaşmasının, ekonomik ilişkilerin hız kazanmasında büyük rol oynayacağını kaydederek, gümrük kapılarında modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin yeniden kurulacağını müjdeledi.

Karşılıklı Yatırım ve İşbirliği

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türkiye ile geçmişe dayanan ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz. Ortak üretim yaparak, ekonomik entegrasyonu artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, iki bakan tarafından imzalanan protokoller ile Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu...

Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, törende konuşma yaptı.

Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu...

Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, törende konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!