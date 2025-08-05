Türkiye ve Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık için önemli bir gelişmede bulundu. Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne katılan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile birlikte bu yeni dönemin temellerini attıklarını duyurdu.
Yeni Ekonomik Ortaklık Vizyonu
Bolat, Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanında ilk resmi misafiri olarak davet edilen Şaar'ın, çeşitli resmi temaslarda bulunacağını belirterek, “Suriye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir” dedi.
2023 yılı itibarıyla iki ülkenin ticaret hacminin 1,9 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Bolat, 2024 yılında sonuçların daha da iyi olmasını öngördüklerini ifade etti. “Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen yeni nesil kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi için önerilerde bulunduk” Bakan Bolat, iki ülke arasında imzalanan karayolu taşımacılığı anlaşmasının, ekonomik ilişkilerin hız kazanmasında büyük rol oynayacağını kaydederek, gümrük kapılarında modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin yeniden kurulacağını müjdeledi. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türkiye ile geçmişe dayanan ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz. Ortak üretim yaparak, ekonomik entegrasyonu artırmalıyız” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, iki bakan tarafından imzalanan protokoller ile Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, törende konuşma yaptı. Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, törende konuşma yaptı.
Ticarette Hızlı Adımlar
Karşılıklı Yatırım ve İşbirliği
Bakan Bolat, iki ülke arasında imzalanan karayolu taşımacılığı anlaşmasının, ekonomik ilişkilerin hız kazanmasında büyük rol oynayacağını kaydederek, gümrük kapılarında modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye-Suriye İş Konseyi’nin yeniden kurulacağını müjdeledi.
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türkiye ile geçmişe dayanan ilişkilerin önemine vurgu yaparak, “Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz. Ortak üretim yaparak, ekonomik entegrasyonu artırmalıyız” ifadelerini kullandı.
Sonuç olarak, iki bakan tarafından imzalanan protokoller ile Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.
Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, törende konuşma yaptı.
Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (fotoğrafta) ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı. Bakan Bolat, törende konuşma yaptı.