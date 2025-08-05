Türkiye ve Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık için önemli bir gelişmede bulundu. Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne katılan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile birlikte bu yeni dönemin temellerini attıklarını duyurdu.

Yeni Ekonomik Ortaklık Vizyonu

Bolat, Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanında ilk resmi misafiri olarak davet edilen Şaar'ın, çeşitli resmi temaslarda bulunacağını belirterek, “Suriye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir” dedi.