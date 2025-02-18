Türkiye ve Ukrayna Arasında İki Önemli Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Ukrayna Arasında İki Anlaşma İmza Altına Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, baş başa görüşmelerin ardından iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzaladılar.

Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması

Bu anlaşmaların ilki, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması" olarak kaydedilmiş olup, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından imzalandı.

Medya ve İletişimde İşbirliği

İkinci anlaşma ise, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" oldu. Bu mutabakat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından imzalandı.

Her iki anlaşma da Türkiye ve Ukrayna arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke halkları arasında daha etkin bir iletişim sağlamak amacı taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha (solda) imzaladı.