Türkiye ve Yunanistan, Ortak Eylem Planı'nın 8. Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu çerçevesinde, Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, toplantıya dair bilgileri resmi sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan'ı ise Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu temsil etti.

Bir dizi önemli konuda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ikili ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla ikili ticaret, ekonomi, ulaştırma, turizm, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkiler konularına odaklanıldı.

Son olarak, 2 Aralık 2024 tarihinde Atina'da gerçekleştirilen son toplantıda elde edilen ilerleme değerlendirildi ve süreçte yer alabilecek yeni işbirliği alanları konuşuldu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı Ankara'da düzenlendi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında Ortak Eylem Planı’nın 8. Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu başkanlığındaki heyetler arasında bugün Ankara'da gerçekleştirildi.