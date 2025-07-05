Türkiye ve Yunanistan Turizmde İstişareyi Güçlendiren Protokol İmzaladı

Türkiye ve Yunanistan Arasında Turizmde İşbirliğini Güçlendiren Protokol

Türkiye ile Yunanistan arasında turizmde işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokol imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen 6'ncı Ortak Turizm Komitesi Toplantısı'nda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Anna Karamanli bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kapıda vize uygulamasının kapsamının genişletilmesinin her iki ülke açısından önemli kazançlar sağlayacağını ifade etti. Alpaslan, ayrıca turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kırsal turizm ve deniz turizmi alanlarında işbirliğine gidilmesi gerektiğini belirtti.

“Agroturizm gibi kırsal yaşamla iç içe geçmiş deneyimler ve deniz turizmi gibi coğrafi avantajlarımızı ön plana çıkaran alanlarda işbirliği yapılması, yerel ekonomilere katkı sağlayacak ve alternatif turizm taleplerini karşılayacaktır” diyen Alpaslan, iki ülke arasında turizm hareketliliğinin artırılması için >ulaşım ağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yeni güzergahların açılması ve mevcut seferlerin artırılmasının turistlerin seyahat konforunu artıracağını söyleyen Alpaslan, bu durumun ekonomik ve kültürel bağları da güçlendireceğini bildirdi. Özel sektör işbirliğinin tesis edilmesinin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerindeki etkisinin büyüklüğüne vurgu yapan Alpaslan, kalite standartlarının yükseltilmesi için ortak sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmelerin ardından iki ülke, turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik protokole imza attı. Alpaslan ve Karamanli, bu işbirliğinin her iki ülkenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında turizmde işbirliğini güçlendirecek protokol imzalandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında turizmde işbirliğini güçlendirecek protokol imzalandı.