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Türkiye'ye dev yatırım: BYD ile 1 milyar dolarlık otomotiv fabrikası için imzalar atıldı!

Türkiye otomotiv sektörü, Çin merkezli otomobil üreticisi BYD'nin ülkeye yapacağı dev yatırımla büyük bir dönüşüm yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'ye 27 yıl sonra ilk kez otomotivde doğrudan yatırım gelmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:12
Türkiye'ye dev yatırım: BYD ile 1 milyar dolarlık otomotiv fabrikası için imzalar atıldı!

BYD, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller üretecek bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurmayı planlıyor. 2026 yılı sonunda üretime başlaması hedeflenen fabrika, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Bu projeyle birlikte 5.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanması öngörülüyor.

İş Gücü ve Ekonomiye Katkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BYD'nin Türkiye'deki bu büyük yatırımı, ülke ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin otomotiv üretimindeki rekabet gücünün artması bekleniyor.

Küresel İşbirliği ve Ticaretteki Değişim

Son dönemde çıkarılan kararlarla, Türkiye'nin otomotiv sektöründe yabancı yatırımcılara yönelik teşviklerini artırması, uluslararası ticaretteki dinamikleri değiştirmeye başladı. BYD'nin ardından birçok Çinli otomobil üreticisinin de Türkiye'ye yatırım yapma planları olduğu biliniyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

BYD'nin Türkiye'deki bu büyük yatırımı, sadece ülkenin ekonomisine değil, aynı zamanda çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak. Elektrikli araç üretiminin artmasıyla birlikte, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha da yaklaşması bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye otomotiv sektörü, global pazardaki konumunu güçlendirme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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