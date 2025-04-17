Türkiye'ye Sahte Belgelerle Sokulan Lüks Araçlar Ele Geçirildi

Sahte Belgelerle Lüks Araç Kaçırma Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sahte emeklilik belgeleri ile Türkiye’ye kaçak olarak sokulmak istenen lüks araçlar ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, usulsüz şekilde yurda araç getiren kişiler hakkında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Emekli Olarak Gösterilen Kişiler Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Yurt dışında emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye'de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı taşıtları Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş sahte belgelerle yurda sokmaya çalıştıkları belirlendi. Bu kapsamda Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda, şüpheli belgelerin doğrulama süreci başlatıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde milyonlarca lira değerinde çok sayıda araç ele geçirdi. Ancak, operasyonların devam etmesi nedeniyle şu an yakalanan araç sayısı hakkında net bir bilgi verilmedi.

Usulsüz olarak araçları yurda getiren kişiler hakkında, sahte belge düzenlenmesi şüphesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısında, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak lüks araçlar yakalandı.

Kapıkule Sınır Kapısında, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak lüks araçlar yakalandı.