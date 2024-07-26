Türkiye, Yeni Lenf Kanseri Tedavi Araştırmalarında Öncü

Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" projesinde önemli bir rol üstlendi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, lenfomanın belirli bir alt tipi üzerine gerçekleştirilen uluslararası çalışma için gönüllü taramalarını başlattı.

Prof. Dr. Hakan Ergün'ün Açıklamaları

Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Ergün, "Daha önce en az iki farklı tedavi uygulanmış ancak yanıt alınamayan hastalar için bir ilacın klinik denemelerini gerçekleştiriyoruz," dedi. Ergün, Türkiye'nin bu tedaviyle ilgili klinik çalışmaları başlatan üç merkezden biri olduğunu belirterek, "Dünyada ilk olmanın gururunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Mesleki Eğitimde Zorluklar

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, meslek liselerinde yetiştirilen çocukların yalnızca birinin mesleğini icra etmesinin endişe verici olduğunu belirtti. Avdagiç, "Çocuklarımız yüksek öğrenim görüyor. Ancak eğitimini aldığı mesleği yapmaması sistemin gözden geçirilmesi gerektiğinin bir kanıtı," dedi.

Kuaförler İçin İzin Düzenlemesi Talebi

Ankara Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkan Vekili İsmail Uğur, düğün sezonunda kuaförlerin haftada bir gün izin alarak dinlenmelerinin önemli olduğunu savundu.

Turizmde Yolcu Sayısı Rekoru

Türkiye'nin turizm merkezlerindeki havalimanlarında yılın ilk yarısında 69 milyondan fazla yolcu ağırlandı. İstanbul Havalimanı, 38,1 milyon yolcu ile bu alanda öncü oldu.

Karavan Yaşamı Tartışmalı

İstanbul'da karavan yoğunluğunun artması, özellikle park sorunlarının gündeme gelmesine sebep oldu. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, "Karavan yaşamı, şehir içinde sürdürülebilir değil," açıklamasında bulundu.

Sigorta Sektörü Büyüyor

Sigorta sektörünün prim üretimi, 400 milyar liraya ulaştı. TSB Başkanı Uğur Gülen, teknolojik yatırımların ülkede önemli ekonomik katkılar sağladığını vurguladı.

İklim Değişikliği Balıkçılığı Zorluyor

Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kathryn Fiorella, iklim değişikliğinin balıkçıların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Zanzibarlı balıkçı Ishaka Issa Hajj ise, kötü hava koşullarının riskleri artırdığını ifade etti.

Paris 2024 Olimpiyatları Hazırlıkları

Yaz Olimpiyat Oyunları, 2024 yılında Paris’te gerçekleşecek. Oyunlarda yeni branşlar arasında breakdans ve dalga sörfü de bulunacak.

Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün Hedefi

Güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları’na katılacak olmanın heyecanını yaşarken, "Hedefim kesinlikle altın madalya," dedi.

Galatasaray'ın Yeni Transferi

Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, Galatasaray’ın kadrosuna katıldı ve kulübün 203. yabancı futbolcusu oldu.