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Türkiye'yi Bekleyen Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 44 Dereceyi Bulacak

Sıcaklıklar, Türkiye genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Aydın 44 dereceye yükselebilir.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 15:08
Türkiye'yi Bekleyen Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 44 Dereceyi Bulacak

Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla yükseleceğini ve mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağını belirtti. Ankara'da sıcaklık 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42 ve Aydın'da ise 44 dereceye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın birkaç yağış görülmesi bekleniyor. Ancak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç gün boyunca yağış olmayacağı ve açık havanın hakim olacağı bilgisi verildi.

Cengiz Çelik, vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmalarını tavsiye etti.

Sıcaklıkların özellikle batı ve güney bölgelerinde etkisini daha fazla hissettireceği bekleniyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, tedbirli olmakta fayda var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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