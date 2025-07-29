Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki milyonlarca vatandaş için önemli bir uyarı yayınladı. Ülke, son günlerde etkili olan fön rüzgarlarının cenderesindeyken, sıcaklık rekorları kırılıyor. Bugünden itibaren ise bu bunaltıcı günlerin geride kalacağı müjdelendi.

26 Temmuz 2025 itibarıyla meteorolojinin yaptığı değerlendirmeler, özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceğine işaret ediyor. Yüksek sıcaklıkların etkisi altındaki sosyal yaşam, bu değişimle birlikte biraz olsun nefes alacak.

Sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Ağrı çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu durumun ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri de beraberinde getirebileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bu 8 il arasında Erzurum, Kars, Ağrı ile Karadeniz’in Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç bölgeleri yer alıyor. Hem bu bölgelerde hem de çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu hava şartlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar tehdidi Meteoroloji'nin raporuna göre, rüzgar 6 bölgede kuvvetli bir şekilde hissedilecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu seyirci rüzgârların etkisi altında kalacak. Rüzgarın saatte 30-60 km/saat hızla eseceği bilgisi verildi.

Vatandaşların, olası olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olmaları ve dikkatli davranmaları çağrısı yapılıyor.