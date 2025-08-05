Türkiye'yi Uçuracak Motorlar PowerCraft Motor Okulu'nda Gelişiyor

TRMOTOR'dan Yerli Motor Geliştirici Mühendisler Yetişiyor

Milli muharip uçak KAAN projesinin motor geliştirme sorumluluğunu üstlenen TRMOTOR, yerli ve milli havacılık motoru çözümlerinde imza atacak mühendislerini yetiştirmek için PowerCraft Motor Okulu'nu kurdu.

Türkiye'nin son yıllarda motor üretim kabiliyetlerini artırmak için attığı adımlar çerçevesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki olan TRMOTOR, uzman kadrosu ile mühendislerinin yetkinliğini artıracak akademik temelli çalışmalara imza atıyor.

Eğitim Programı ve İçeriği

TRMOTOR, motor teknolojilerindeki yerli üretim gücünü PowerCraft Motor Okulu ile eğitim programında uygulamaya alıyor. Şirket, 17 dersten oluşan takvimde mühendislerine toplamda 38 saatlik eğitim sunarak motor tasarımının tüm süreçlerine dair detaylı bilgi vermeyi hedefliyor.

Eğitim kapsamına, gövde, fan, kompresör, yanma odası, türbin, dişli kutusu gibi parçaların tasarımlarının yanı sıra; egzoz, pnömatik sistemlerin tasarımı da dahil edildi. Ayrıca, elektrik, kontrol, hidrolik kumanda ve yağlama sistemlerinin ele alındığı programda, yağ karteri, disk ve mil tasarımı gibi önemli detaylar da işleniyor.

İstanbul'da çalışan mühendisler için Gebze Teknik Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimler, şirketin diğer kampüslerinde ise çevrimiçi olarak verilecek.

TRMOTOR'un Vizyonu ve Geleceği

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin akademik iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Dinç, "Dünyanın gıpta ile takip ettiği KAAN projesi için yerli ve milli motor geliştiren bir şirketiz." diyerek, motor sanayinin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmak için stratejik akademik iş birliklerini önemsediğini vurguladı.

TRMOTOR, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki motor teknolojilerinde bağımsızlığını sağlamak ve ilerlemesini desteklemek amacıyla etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. "Güç Bizimle Başlar" felsefesiyle hareket eden şirket, geliştirdiği projelerle Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ayrıca, gaz türbinli motorlar alanında uzmanlaşmayı amaçlayan TRMOTOR, uçakların kalkış öncesi ihtiyaçlarını karşılayan Yardımcı Güç Ünitesi (APU) tasarım ve üretiminde de önemli gelişmelere imza atıyor.

Milli muharip uçak KAAN projesinin motor geliştirme sorumluluğunu üstlenen TRMOTOR, yerli ve milli havacılık motoru çözümlerinde imza atacak mühendisleri yetiştirmek için PowerCraft Motor Okulu’nu hayata geçirdi. Teknik alanda uzman iç eğitmenleri ile kendi motor okulunda kendi mühendislerini yetiştirecek şirket, 17 dersten oluşan takvimde, mühendislere motor tasarımının tüm süreçleri hakkında detaylı bilgi sunacak.

Milli muharip uçak KAAN projesinin motor geliştirme sorumluluğunu üstlenen TRMOTOR, yerli ve milli havacılık motoru çözümlerinde imza atacak mühendisleri yetiştirmek için PowerCraft Motor Okulu’nu hayata geçirdi. Teknik alanda uzman iç eğitmenleri ile kendi motor okulunda kendi mühendislerini yetiştirecek şirket, 17 dersten oluşan takvimde, mühendislere motor tasarımının tüm süreçleri hakkında detaylı bilgi sunacak.