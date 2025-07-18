Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Kerbela Anma Programı: Birlik Vurgusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Kerbela Anma Programı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Kerbela'yı anmak için" düzenlenen programda önemli mesajlar verdi. İmam Hüseyin Cemevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, birliğin önemi vurgulandı.

Birlik ve Kardeşlik Mesajları

Özdemir, muharrem ayının Hazreti Hüseyin ve beraberindeki Müslümanların şehit olduğu döneme işaret ettiğini belirterek, "Bu yas, bütün İslam aleminde acı ve zulüm olarak biliniyor. Hepimizin cenazesi bir, hepimizin düğünü bir, hepimizin kıblesi bir." dedi.

Konuşmasında, siyonist İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Müslümanların acılarına dikkat çeken Özdemir, toplumun birlik ve kardeşlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Makamlar, koltuklar geçicidir. Baki olan devletin bütünlüğüdür, hepimizin kardeşliğidir." ifadesini kullandı.

Toplumun Kutuplaşmasına Dikkat!

Özdemir, sosyal medyada yayılan içeriklere dikkat edilmesi gerektiğini, bu paylaşımların birlik ve bütünlüğü bozma amacını taşıdığını belirtti. Özdemir, toplumun kutuplaşmaması için herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Kendisi de bir şehit ailesi olarak, "'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturundan hareketle, devletimizin birliği ve bütünlüğü için mücadele ettik." dedi.

Aşure Dağıtımı İle Etkinlik Tamamlandı

Programın sonunda siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya gelen Özdemir, katılımcılara aşure ikramında bulundu. Katılımcılar, birlik ve beraberlik içerisinde anma etkinliğini tamamladı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından "Kerbela'yı anmak için" İmam Hüseyin Cemevi'nde program düzenlendi. Programın sonunda katılımcılara aşure dağıtıldı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından "Kerbela'yı anmak için" İmam Hüseyin Cemevi'nde program düzenlendi. Programın sonunda katılımcılara aşure dağıtıldı.