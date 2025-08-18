DOLAR
Türkmen Karahöyük Kazısında Çarpıcı Buluntular: Oyuncak, Mühür ve 4 Bin Yıllık Kalem

Konya Çumra'daki Türkmen Karahöyük kazısında oyuncaklar, mühürler, 4 bin yıllık kalem, 2 bin yıllık zar ve Mısır kökenli maymun kalıntısı bulundu.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:29
Konya'nın Çumra ilçesindeki Türkmen Karahöyük'te süren kazılarda oyuncaklar, mühürler, zar, kalem ve banyo küveti başta olmak üzere çok sayıda önemli buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar bölgenin tarihine dair yeni veriler kazandırıyor.

Kazı, ekip ve destekçiler

Kazı çalışmaları, altı yıl süren yüzey araştırmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle geçen yıl başlatıldı. Çalışmaların eş başkanlığını Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne yürütüyor; koordinatörlüğünü ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan üstleniyor.

Kazı, Bilkent, Chicago, Oxford, New York ve Pavia Üniversiteleri, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor. Çalışmalarda 10 ülkeden bilim insanı ile toplamda 120 kişi görev yapıyor.

Önemli buluntular ve arkeolojik veriler

Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa çalışmaların yürütüldüğü höyüğün geçmişte verimli bir akarsu deltasına, geniş otlaklara ve göle sahip olduğunu belirtti. Bölgenin tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraştığına dikkat çeken Massa, höyüğün milattan önce 3000 ile 50 yılları arasında yerleşim gördüğünü; bölgenin Roma dönemi öncesine tarihlenen en büyük antik kentlerinden biri olduğunu vurguladı.

Massa'nın aktardığı başlıca buluntular arasında 4 bin yıllık mühür, 2 bin yıllık hayvan kemiğinden yapılmış kalem, 2 bin yıllık kil zar, aşık kemikleri, parfüm şişeleri, ok uçları, at figürlü yaklaşık 3700 yıllık oyuncaklar ve bir banyo küveti yer alıyor. Massa, bu buluntuların höyüğün bölgesel bir idari ve ticari merkez olduğuna dair önemli kanıtlar sunduğunu belirtti.

Ticaret ağı, saldırı izleri ve şaşırtan maymun kalıntısı

Doç. Dr. James Osborne ise höyüğün önemli bir ticaret merkezi olduğuna dair izler taşıdığını, uzmanların Mısır ve Kıbrıs'tan parfüm, Kafkasya'dan yeşim ve akik, Baltık'tan kehribar gibi ithal malzemeler tespit ettiğini söyledi. Ayrıca höyükte milattan önce yaklaşık 50'li yıllarda meydana gelen büyük tahribata dair yanmış duvarlar ve ok uçları bulunduğunu, bunun şehrin saldırıyla terk edildiğine işaret ettiğini kaydetti.

Osborne, kazılarda günümüzden 3700 yıl önce Mısır'dan getirilmiş bir maymuna dair kalıntıların bulunmasının da şaşırtıcı olduğunu belirtti; Hitit metinlerinde maymunların diplomatik hediye olarak yer aldığına değindi. Ayrıca höyükte fresk ve alçı süslemelerle bezenmiş büyük odası olan zengin bir ev tespit edildiğini ekledi.

