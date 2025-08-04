Türkmenistan ve BM Bayrakları LLDC Toplantısında Göndere Çekildi

Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı çerçevesinde, Türkmenistan ve BM bayraklarının göndere çekilmesi töreni gerçekleştirildi.

BM tarafından düzenlenen LLDC toplantısı öncesinde yapılan törene, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Erişimi Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küçük Ada Ülkeleri Ofisi Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ve çok sayıda yetkili katıldı.

Meredov, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, bunun Türkmenistan'ın BM Şartı'na olan güçlü bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Konferansa dünya genelinden çok sayıda katılımcının iştirak edeceğini belirtirken, birçok lider, üst düzey yetkili, uzman ve sektör temsilcisinin bir araya geleceğini hatırlattı. Türkmenistanlı Bakan, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.

BM Yüksek Temsilcisi Fatima, konferansın önemine değinerek, Türkmenistan hükümeti ve halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini sundu. Avaza'nın zengin kültürel mirası ve artan uluslararası tanınırlığıyla konferans için uygun bir yer olduğunu ifade eden Fatima, LLDC ülkelerinin karşılaştıkları zorlukların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağını mesajını verdi.

Konuşmaların ardından, Türkmenistan ve BM bayrakları askeri bando eşliğinde göndere çekildi.

Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamında Türkmenistan ve BM bayraklarının göndere çekilmesi töreni düzenlendi.

Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde Birleşmiş Milletler'in (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısı kapsamında Türkmenistan ve BM bayraklarının göndere çekilmesi töreni düzenlendi.