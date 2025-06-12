TÜRKPA'nın Yeni Genel Sekreteri Ramil Hasan Oldu

Kazakistan'da TÜRKPA'nın Yeni Dönemi Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu Toplantısı'nda önemli bir gelişme yaşandı.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ramil Hasan, TÜRKPA'nın yeni genel sekreteri olarak oy birliğiyle seçildi. Toplantıya Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ev sahipliği yaptı. Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmoilov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de toplantıda yer aldı.

Ramil Hasan: Deneyimli Bir İsim

Ramil Hasan, 2009-2013 yılları arasında TÜRKPA Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı. Bu tecrübesi ile yeni dönemde önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Ayrıca, toplantıda TÜRKPA Genel Kurul üyeleri, 2021'den bu yana genel sekreterlik görevini sürdürmüş olan Mehmet Süreyya Er'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gelecek Toplantı Kırgızistan'da

Toplantıda alınan bir diğer karar ise TÜRKPA'nın 15. Genel Kurulu'nun Kırgızistan'da yapılması oldu. Bu gelişmeler, Türk dünyasının birleşmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu Toplantısında Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili Ramil Hasan (fotoğrafta), TÜRKPA’nın yeni genel sekreteri olarak seçildi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu Toplantısında Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili Ramil Hasan (fotoğrafta), TÜRKPA’nın yeni genel sekreteri olarak seçildi.