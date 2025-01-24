Türksat Genel Müdürü Atalay, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türksat Genel Müdürü Atalay, AA'nın Oylamasında

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, etkinlikte yer aldı. Bu oylama, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafları değerlendirme fırsatı sunuyor.

Atalay, katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın haber alanındaki başarılarına dikkat çekti. Özellikle fotoğrafçılığın haberler üzerindeki etkisini vurgulayarak, bu tür organizasyonların önemine işaret etti.

Oylamada, halkın da katılımının sağlanmasıyla birlikte, en beğenilen karelerin seçilmesi hedefleniyor. Atalay'ın bu aktiviteye katılması, Türksat ve AA iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.