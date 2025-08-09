TÜRKSOY Kazakistan'da Ürker Uluslararası Kısa Film Festivali Düzenledi

TÜRKSOY, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kazakistan'ın Aktau şehrinde Ürker Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledi.

Festival, TÜRKSOY'un Mangıstau Valiliği ve Serikbol Kondıbay Müzesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi ve Kazak mitolojisinin önemli figürlerinden biri olan Serikbol Kondıbay'ın kültürel mirasına ithaf edildi.

Hazar Denizi kıyısındaki Aktau'da düzenlenen festival, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Tataristan gibi Türk dünyasının birçok ülkesinden film yönetmenleri, genç animasyoncular ve sinema eğitimi gören öğrencileri bir araya getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, festivalde yaptığı konuşmada animasyon ve sinemanın Türk dünyasının kültürel değerlerini yeni nesillere aktarmada kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Animasyon sanatı, ortak hafızamızın çağdaş dili haline gelmiştir. TÜRKSOY olarak, bu dili güçlendiren her projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Ürker Festivali de bu vizyonun bir yansımasıdır." dedi.

Raev, "Ürker" kelimesinin Türk mitolojisinde yön gösteren bir yıldız kümesini ifade ettiğini açıklayarak, "Bu kelime, Türk halklarının ortak kültürel değerlerini simgeler. Festivalin adı, sadece bir sembol değil, aynı zamanda kültürel köklerimizin yansımasıdır. Ürker, bizlere sanat alanında ilham verecek bir değerdir." yorumunu yaptı.

Festival, Türk dünyasının ortak mitolojik ve kültürel hafızasını çağdaş anlatım dili olan animasyon ile birleştirerek sanatçılara yeni bir uluslararası platform sunmayı hedefliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra yuvarlak masa toplantıları, sergiler, konserler ve kültürel geziler de yapıldı. Festivalin bilimsel bölümünde ise Serikbol Kondıbay'ın çalışmaları üzerine uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi.

Üç gün süren etkinlik, ödül töreni ile sona erdi. Aktau Belediye Başkanı Abilkair Baipakov ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’in katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Grand Prix Ödülü, "Altın Köl" filmiyle Kazakistan'dan Gülbakyt Tazabekova'ya verildi.

TÜRKSOY Özel Ödülü ise "Narqız" filmiyle Azerbaycan’dan Masud Panahi'e takdim edildi. "Balalı Üy Bazar" filmi ile Marjan Jubanış, hem en iyi mitolojik anlatım hem de seyirci ödülünü kazandı. Tataristan'dan Sergey Kiatrov, "Yarqanat Pen Qurbaqa" ile en iyi ulusal animasyon film ödülünü alırken, Özbekistan'dan Dilşoda Nasirova ve Jamoliddin Zabikhiddinov "Türli Tüsti Qanatlar" filmi ile en iyi öğrenci filmi ödülünü elde etti.

En iyi kısa film ödülü "Turan" filmiyle Kazakistan'dan Janadil Baydarbek'e verilirken, "Däruish" filmiyle Yasmin Jumabayeva jüri özel ödülüne layık görüldü.

Festivalin jüri heyetinde Türk dünyasının önde gelen sinema ve animasyon uzmanları yer aldı. Juri üyeleri arasında Özbekistan'dan Mavzur Mahmudov, Türkiye'den İsmail Fidan, Kırgızistan'dan Kanıbek Ömürbekov, Kazakistan'dan Evfrat B. Imambek ve Azerbaycan'dan Oktay Yusibov bulunuyor.

