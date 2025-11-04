Turunç Masa Ekim Raporu: Muratpaşa'da Memnuniyet %94,64

Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa hattı Ekim'de 17.548 çağrıya yanıt verdi; 10.970 başvuru çözüme bağlanarak memnuniyet oranı %94,64 oldu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:14
Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, Ekim ayında yoğun bir mesaiyle vatandaş taleplerini karşıladı. 7 gün 24 saat hizmet veren sistem, ay boyunca toplam 17.548 çağrıyı yanıtladı.

Sistemde kayda alınan 10.970 başvurunun çözüme kavuşturulmasıyla oluşan memnuniyet oranı %94,64 olarak gerçekleştirildi.

Turunç Masa'nın Çalışma Kanalları ve Tarihçe

2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor.

Başvuru Dağılımı ve Mahalleler

Gün boyunca ulaşılabilen çağrı merkezine ekim ayında gelen çağrılardan 10.970 tanesi kayıt altına alındı. En çok başvuru yapılan mahalleler şöyle sıralandı: Güzeloba (940 başvuru), Çağlayan (647 başvuru) ve Şirinyalı (615 başvuru).

Başvuruların Konulara Göre Dağılımı

Başvuruların konu dağılımında Sağlık İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2.361 başvuru kayda alındı. Bunu Temizlik İşleri Müdürlüğü takip etti; bahçe ve dal atığı temizliği, cadde-sokak süpürge temizliği ve yıkama, park temizliği, konteyner tamiri, yıkama ve boşaltma ile cami ve pazar yeri temizliği gibi hizmetler için 2.235 başvuru kaydedildi.

