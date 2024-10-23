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TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var

Kahramankazan'daki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:32
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var

TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesine Terör Saldırısı

Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı bir terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda şehit ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Saldırıda yaralanan kişiler, hızlı müdahaleyle Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralının, ambulans helikopterle Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör eylemine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bir başsavcıvekili ve sekiz Cumhuriyet savcısını olayla ilgili görevlendirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Yayın Yasağı

Olayın ardından güvenlik güçleri, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ayrıca yerleşkenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, mahkeme tarafından terör saldırısıyla ilgili bir yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

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