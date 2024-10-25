TUSAŞ'taki Terör Saldırısına İlişkin Detaylar Açıkladı

TUSAŞ Terör Saldırısı Üzerine Açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan'da gerçekleştirilen terör saldırısının detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı. Saldırının hemen ardından yapılan müdahale ve yaralılar hakkında bilgi verildi.

İlk Müdahale ve Olay Yeri Bilgileri

Bakan Yerlikaya, "Saldırıdan 14 dakika sonra ilk müdahale 2 zırhlı araç ve 10 jandarma tarafından yapılmaya başlandı. En kısa sürede 730 emniyet ve jandarma birimi olay yerine intikal etti" açıklamasında bulundu.

Yaralılar ve Şehitler

Yaralılar hakkında bilgi veren Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin ise yaralandığını aktardı. Yaralılardan 3'ü hastaneden taburcu edildi. Halen 19 kişi tedavi görmekte, bunlardan 11'i taburcu edilmiştir. Bir yaralı yoğun bakımda izleniyor.

Saldırı Detayları

Saldırının saat 15:26'da başladığını belirten Yerlikaya, teröristlerin taksi ile TUSAŞ'ın nizamiyesine geldiğini ve masum insanlara ateş açtığını ifade etti. Saldırıda özel güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın her şeye rağmen teröristlere karşı ateş ettiğini vurguladı.

Olay Yeri Güvenlik Yönetimi

Saldırı sonrası olay yerine 10 dakika içinde özel harekat ekipleri, ardından 12 dakika içerisinde ise zırhlı araçlar gelerek teröriste müdahale etmeye çalıştı.

Saldırganın Etkisiz Hale Getirilmesi

Bakan Yerlikaya, teröristin patlama sonrası ortadan kaybolduğunu ve güvenlik güçlerinin içerisinde rehine durumu yaşanmaması için hızlı bir müdahale gerçekleştirdiğini söyledi. Terörist, 16:40'ta güvenlik güçlerinin sıkıştırması sonucunda kendini patlattı.

Yanlış Bilgiler ve Açıklamalar

Sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere dikkat çeken Bakan Yerlikaya, terörist sayısının kesinlikle iki olduğunu aktardı. Yetkisiz açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

PKK Terör Örgütü ile Mücadele

Yerlikaya, PKK/KCK terör örgütü mensubu Ramazan Aktaş'ın etkisiz hale getirildiğini belirtirken, ülke genelinde 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Başarı ve Kararlılık Vurgusu

Bakan, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki başarılarına dikkat çekerek, "Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma kararlılığımız devam edecek" dedi. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale gelene kadar süreceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.