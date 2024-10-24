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TUSAŞ'tan Terör Saldırısına Karşı Kararlılık Mesajı

TUSAŞ, terör saldırısına karşı birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, milli savunma sanayisine devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:07
TUSAŞ'tan Terör Saldırısına Karşı Kararlılık Mesajı

TUSAŞ'tan Terör Saldırısına Karşı Kararlılık Mesajı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, saldırının lanetlendiği ifade edildi.

Milletin Birlik ve Beraberliği

TUSAŞ, yaptığı açıklamada, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Birliktelik ve Dayanışma Vurgusu

Şirket, saldırının yalnızca kendilerine değil, aynı zamanda tüm savunma sanayisine ve millete yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırı, milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam etmemiz için bizi durduramayacak," denildi.

Başsağlığı Mesajı

Son olarak, saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarına ve bir vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilekleri iletildi. Yaralılar için acil şifalar dilendi. TUSAŞ, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve milli savunma sanayisine katkı sunmanın önemine vurgu yaptı.

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